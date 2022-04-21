سفير مصر بأيرلندا يقيم مأدبة إفطار لرموز الجالية المصرية

جدة - نرمين السيد - أقام السفير خالد ثروت، سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا، مأدبة إفطار رمضانية شارك بها عدد كبير من رموز الجالية المصرية المقيمة فى أيرلندا، ومن بينهم كل من الدكتور عمر القادرى، رئيس المركز الإسلامى فى أيرلندا، والشيخ الدكتور خالد سرحان، مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى أيرلندا خلال شهر رمضان المعظم. كما حضر أساقفة الكنيسة المصرية فى المدن الأيرلندية المختلفة (براى- كورك).





وألقى السفير المصرى كلمة عبر خلالها عن التهنئة لجميع أعضاء الجالية المصرية بتلك الأيام المباركة، والتى يتزامن فيها صيام المسلمين مع صيام أشقائهم الأقباط، متمنيا لكافة أبناء الوطن دوام التوفيق والنجاح والاستمرار فى تقديم صورة مشرفة للوطن فى الخارج. وحرص السفير ثروت وأعضاء السفارة على شرح جهود البعثة فى الفترة الراهنة، بالإضافة إلى الوقوف على المعوقات التى تواجه بعض أبناء الجالية، وتوضيح الخدمات القنصلية التى تقدمها البعثة للتيسير على أعضاء الجالية المقيمين فى إيرلندا. تجدر الإشارة إلى أن الجالية المصرية فى أيرلندا تقدر بحوالى 7000 مواطن مصرى، حيث تشهد هذه الأعداد زيادة من عام لآخر، وهو ما يعكس الصورة الطيبة والمهارات العالية للمصريين فى إيرلندا من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، وعاملين بالشركات الدولية متعددة الجنسيات، والعاملين بمجالات الصيد البحرى.

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