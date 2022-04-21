عاجل- تحذير من حماية المستهلك للمواطنين بشأن مراكز الصيانة الوهمية

جدة - نرمين السيد - صرح أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن ضبط مركز صيانة وهمى وغير معتمد يستغل العلامة التجارية "صيانكو " دون ترخيص منها، ويقوم بتقديم أعمال الصيانة للأجهزة المنزلية، وتنفيذ أعمال الغاز الطبيعى بالمنازل، مما يعرض حياه المواطنين وسلامتهم وأمنهم للخطر.





يأتى ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ومكافحة كافة الممارسات الضارة بالأسواق.

وقال الجهاز فى بيانه، اليوم الخميس، إنه رصد على بعض المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت وجود مركز خدمة وصيانة يدعى كونه شركة "صيانكو" وبجمع المعلومات تبين أن هذا المركز والصفحات التابعة له على المواقع الإلكترونية لا تمت بصلة للشركة الأصلية "صيانكو" والتى أفادت أن الرقم الموحد الخاص بالوكيل المعتمد هو 19994 والموقع الإلكترونى هو www.siancoeg.com .

وأشار إلى أن هذه المراكز الوهمية تستغل العلامة التجارية وتمارس نشاط تجارى دون ترخيص من الجهات المختصة وتقدم خدمة صيانة منتقصه للمستهلكين، وعليه قام الجهاز بضبط المركز وتحرير محضرين برقمى 2823،2951 لسنه 2022 جنح قسم الزاوية الحمراء

وناشد جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ضرورة التأكد من مراكز الصيانة المعتمده والتأكد من تبعيتها للوكيل عن طريق التواصل مع جهاز حماية المستهلك عن طريق الخط الساخن من الخط الأرضى 19588، وذلك قبل التعامل معها حفاظا على أمنهم وسلامتهم حيث إن مثل هذه المراكز الوهمية تستخدم قطع غيار غيرأصلية وتستعين بعمالة غير مدربة ولا تتوافر لديها عناصر الأمان والجودة.

وأكد تصدى الجهاز بقوة لظاهرة مراكز الصيانة الوهمية غير المعتمدة، محذرا من خطورتها الشديدة على الصناعة الوطنية وتسببها فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى .