عفو رئاسي عن مجموعة من الشباب المحبوسين ..ومواطنون«أخبار مفرحة»

/693441/عفو-رئاسي-عن-مجموعة-من-الشباب-المحبوسين--ومواطنونأخبار-مفرحة

كشف النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن عفو رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن مجموعة من الشباب المحبوسين قبل افطار الأسرة المصرية.

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جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموق التواصل الإجتماعى، حيث رحب الكثير من المتابيعن بهذه الخطوة واصفين إياها بأنها من الأخبار المفرحة، حيث انتشرت هذه التعليات بمختلف الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الخطوة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءً موسعاً مع مجموعة من الصحفيين والاعلامين، وذلك بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكى فجر اليوم

عفو رئاسي عن مجموعة من الشباب المحبوسين من الرئيس السيسى ..ومواطنون«أخبار مفرحة»

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، ان اللقاء شهد حواراً مفتوحاً استمع فيه الرئيس الي الاستفسارات والشواغل بشأن اهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأى العام في اطار عدة محاور رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الاوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الاسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلاً عن التحديات الداخلية الاخري مثل جهود مكافحة الارهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الاعلامى والدرامي فى هذا الاطار،

كما تطرق الحوار كذلك إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبى على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للاصلاح الاقتصادى، فضلاً عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى.