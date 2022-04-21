برعاية «مستقبل وطن» افتتاح منافذ بيع السلع المخفضة بأبو النمرس 

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واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، أفتتاح منافذ بيع السلع المنخفضة إلي الأهالي، ويأتي ذالك إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

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افتتاح منافذ بيع السلع المخفضة بأبو النمرس

وشهد منفذ بيع الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع الغذائية إقبالًا كبيرًا مع دخول المنفذ يومه الخامس بوحدة أبو النمرس برئاسة أحمد عبدالمجيد عبدالوهاب وتحت رعاية محمد سعيد هلال أمين الحزب بمركز أبو النمرس ورمضان الغزالي وحسن العفش الأمناء المساعدين للحزب بالمركز، بأسعار أقل من السوق بكثير حيث يباع كيلو اللحم البلدى بـ٩٥ جنيه والأرز والسكر بـ٩ جنيهات للكيلو والطماطم بـ٦.٥ وورق العنب ١٥جنيه والبصل بـ٢ جنيه، وذلك دعما للأهالي والقضاء علي جشع التجار ومحاربة الغلاء.

وقال محمد سعيد هلال، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، أن فريق العمل القائم على متابعة أعمال المنفذ السلعي يضم كلاً من محمد جوده رجب أمين التنظيم بوحدة أبو النمرس ومحمد سراج ندا أمين العمل الجماهيري بالوحدة الحزبية ورجب ابورفاعى أمين العمال والفلاحين.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الاعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".