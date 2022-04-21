/693433/انطلاق-برنامج-عاملة-شغل-لتمكين-الخريجات-الجدد-بأسيوط

شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب انطلاق برنامج " عاملة شغل " والذي يهدف لتمكين الخريجات الجدد والمقبلين على التخرج وذلك عن طرق تأهيلهم لدخول لسوق العمل وبالأخص فى وظائف يغلب عليها الحضور الذكورى بالإضافة إلى زيادة التمثيل النسائى فى هذه الوظائف والذى تنظمه مؤسسة انجاز مصر بالشراكة مع شركة بيبسيكو بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

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كان ذلك بحضور الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة،و الدكتور محمد العدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وإسلام على ممثل شركة بيبسيكو، نادين يقوت، دينا دياب ممثلي مؤسسة انجاز مصر، و الى جانب لفيف من أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وبمشاركة طالبات كليتي الهندسة والتجارة.

مبادرة عاملة شغل

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب على أن المرأة المصرية بمختلف أعمارها قادرة على التحدي وأثبات ذاتها والمنافسة بقوة فى سوق العمل والقدرة على خوض كافة التحديات فى مختلف مجالات العمل التنافسية والتي يرأها البعض بتقتصر على الرجال فقط و الذى نتج عنه زيادة التمثيل النسائي فى سوق العمل.

تستهدف مجموعة من الخريجات الجدد والإناث

وأشاد غريب بفكرة مبادرة " عاملة شغل " والتى تستهدف مجموعة من الخريجات الجدد والإناث فى سن الجامعة للعمل في مجال المبيعات وسلسلة التوريد وتنمية المهارات اللازمة للطالبات ومساعدتهم للحصول على وظيفية فى مجال مهنى تنافسى، وذلك عن طريق التحدث معهم عن أهمية الاستعداد للعمل من خلال أربع مهارات أسياسية وهم التفكير النقدي، الاتصال، التعاون، الابتكار، والذي يأتي مع توجهات الدولة المصرية وما اتخذته من تمكين غير مسبوق للمرأة المصرية سياسياَ واقتصادياَ واجتماعياَ وإتاحة الفرصة لتمكنيها في مجالات العمل المتنوعة.

وشدد نائب رئيس جامعة أسيوط على ضرورة اهتمام طلاب وخريجات الجامعات بتنمية قدراتهم ومهارات الذاتية والتعلم واكتساب المزيد من الخبرات العملية والتميز من خلال المشاركة في كافة ورش العمل والبرامج التدريبية المعنية بالتطوير والتدريب واستغلال كافة الفرص التي توفرها بعض الشركات والمؤسسات الكبرى في سوق العمل.