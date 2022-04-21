المستشار حسن عبد العال الجاريه أمينًا مساعدًا لأمانة الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن

/693430/المستشار-حسن-عبد-العال-الجاريه-أمينا-مساعدا-لأمانة-الشئون-القانونية-بحزب-مستقبل-وطن

قرر النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، الأمين العام تعيين المستشار حسن عبد العال حسن الجاريه أمينًا مساعدًا لأمانة الشئون القانونية .

دوت الخليج

جاء ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاصة بالاحزاب السياسية وتعديلاته، والاطلاع على النظام السياسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، مع نشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنفيذه من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

ويعمل حزب مستقبل وطن على دعم الأمانات المختلفة له بالقيادات والكفاءات بمختلف المجالات والاستفادة منهم فى ضوء الإثراء الفعال للحياة السياسية المصرية، ودعم الوطن والمواطن فى الوقت الذى يشهد الحزب تحركات كثيرة من جانب أعضاءه بمختلف محافظات الجمهورية.