/693434/سفير-مصر-لدى-أيرلندا-يقيم-مأدبة-إفطار-لرموز-الجالية-المصرية

أقام السفير خالد ثروت، سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا، مأدبة إفطار رمضانية شارك بها عدد كبير من رموز الجالية المصرية المقيمة في أيرلندا، وذلك بمشاركة كل من الدكتور عمر القادري، رئيس المركز الإسلامي في إيرلندا، والشيخ د. خالد سرحان، مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى إيرلندا خلال شهر رمضان المعظم.

دوت الخليج

كما حضر أساقفة الكنيسة المصرية في المدن الإيرلندية المختلفة (براي- كورك).

ألقى السفير المصري كلمة عبر خلالها عن التهنئة لجميع أعضاء الجالية المصرية بتلك الأيام المباركة، والتي يتزامن فيها صيام المسلمين مع صيام أشقائهم الأقباط، متمنيًا لكافة أبناء الوطن دوام التوفيق والنجاح والاستمرار في تقديم صورة مشرفة للوطن في الخارج. كما حرص السفير ثروت وأعضاء السفارة على شرح جهود البعثة في الفترة الراهنة، بالإضافة إلى الوقوف على المعوقات التي تواجه بعض أبناء الجالية، وتوضيح الخدمات القنصلية التي تقدمها البعثة للتيسير على أعضاء الجالية المقيمين في إيرلندا.

سفير مصر لدى أيرلندا يقيم مأدبة إفطار لرموز الجالية المصرية

تجدر الإشارة إلى أن الجالية المصرية في إيرلندا تقدر بحوالي ٧٠٠٠ مواطن مصري، حيث تشهد هذه الأعداد زيادة من عام لآخر، وهو ما يعكس الصورة الطيبة والمهارات العالية للمصريين في إيرلندا من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، وعاملين بالشركات الدولية متعددة الجنسيات، والعاملين بمجالات الصيد البحري.

القنصلية العامة في ميلانو تقيم حفل إفطار لأعضاء الجالية المصرية

وكانت قد أقامت السفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو، مأدبة إفطار رمضاني، أمس الموافق ٢٠ إبريل الجاري بمقر البعثة، لعدد من أعضاء الجالية المصرية في ميلانو ومختلف المدن بشمال إيطاليا وكذا ممثلين عن إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس.

وقد نقلت القنصل العام تهنئة السيد رئيس الجمهورية لأعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما حرصت على التأكيد على تعزيز روابط الاتصال المباشر بين البعثة ومختلف أطياف أبناء الجالية في شمال إيطاليا، واستمعت لأهم القضايا المتعلقة بأحوال الجالية المصرية هناك.

وفي ذات السياق، أبرزت القنصل العام جهود البعثة المبذولة لدعم ومساعدة المواطنين في شمال إيطاليا والتى تواكبت مع تحديث مبنى البعثة، فضلاً عن تطوير منظومة تقديم الخدمات القنصلية لأعضاء الجالية وآليات العمل بالبعثة وخاصة اتصالًا بمنظومة المواعيد الإلكترونية، وإيفاد البعثة لمهمات قنصلية بصفة دورية إلى المدن الرئيسية بشمال إيطاليا.