/693431/خالد-أبو-بكر-يتقدم-ببلاغ-للنائب-العام-وكيلا-عن-مستشفى-أهل-مصر-ضد-تنمر-على-بطلة-إعلان-المؤسسة

أعلن المحامي خالد أبو بكر عن تقدمه ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلآ عن مستشفي أهل مصر للحروق ضد تنمر مواطن علي منال حسني محمد بطلة إعلان المؤسسة.

دوت الخليج وقال أبو بكر في بلاغه أنه نظرا لما تعرضت له نتيجة ظهورها في إعلان تلفزيوني باسم المؤسسة وسيتم متابعة كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حفظ كافة حقوقها وصون كرامتها ومعاقبة كل من تعدى عليها بأقصي عقوبة جنائية. خالد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام وكيلا عن مستشفى أهل مصر ضد تنمر على بطلة إعلان المؤسسة وزاد المحامي خالد أبو بكر:” وإذ نهيب بالجميع التعامل مع حالات مصابي الحروق بشكل انساني براعي حالتهم المرضية والنفسية وأن يكف دوي النفوس الضعيفة عن النيل منهم بكلمات او عبارات تؤدي المشاعر كما يؤكد أن مؤسسة أهل مصر لن تتردد لحظة واحدة في اتحاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية كل من ينتمون اليها وكل مصابي الحروق”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام وكيلا عن مستشفى أهل مصر ضد تنمر على بطلة إعلان المؤسسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.