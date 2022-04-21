/693395/وزير-الإسكان-يتجول-بالمدينة-التراثية-ويتفقد-أعمال-الميادين-بمدينة-العلمين-الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ المدينة التراثية، وأعمال تنفيذ الميادين بالمدينة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ويأتي ذلك في إطار جولته بمدينة العلمين الجديدة.

دوت الخليج

وزير الإسكان يتفقد المدينة التراثية

وتجول الجزار، منطقة البلازا بالمدينة التراثية، وتتوسط منطقة البلازا العديد من المحال التجارية، وبها مجموعة من النوافير، موجها بتوفير أماكن لجلوس المواطنين، وزيادة أعداد الأشجار المظللة، والاهتمام بجودة أعمال الزراعات، كما تفقد أعمال تنفيذ المسرح الروماني بالمدينة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، تقع على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم ويجرى الانتهاء من بعض المنشآت بها.

هذا و تفقد الدكتور عاصم الجزار، أعمال تنفيذ الميادين بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم ويجرى تنفيذ 7 ميادين، ووجه الوزير بسرعة تنفيذ الطرق المؤدية لها، والاهتمام بأعمال الزراعات فى الجزر الوسطى للميادين.