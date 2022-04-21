النيابة العامة: لا صحة لتعدي ضابط شرطة على مواطن بالطريق العام بمدينة نصر

أكدت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تعدي ضابط شرطة على مواطن بالضرب والسبِّ بمدينة نصر، وأن حقيقة الواقعة كما هو ثابت من بيانات الطرفين في التحقيقات أنها شجار بين المجني عليه وآخر يعمل بتجارة السيارات والهواتف المحمولة حولَ أولوية المرور في الطريق العام.

مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمة بالكوع الأيسر، حيث شهد المجني عليه في التحقيقات أنَّ المتهمَ ادعى له أنه ضابط شرطة، بينما بمواجهة الأخير أنكر إدعاءه بذلك، وجار استكمال التحقيقات والإجراءات.