خالد الجندى: الدولة المصرية تشهد الآن تنمية الثروة الزراعية والحفاظ عليها

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية بدء موسم الحصاد فى توشكى، قائلا: بارك الله فى خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى وعمله وسعيه هو ومن معه، وبارك الله فى كل يد نظيفة طهرت وزعرت وحصدت.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة دى أم سى، أن بدء موسم حصاد القمح في توشكى معناه أن مصر بفضل الله فى طريقها لحد الكفاية الزراعية والتنمية الاقتصادية، بعد أن قامت الدولة بإزالة كل معوقات استثمار هذه المنطقة الغزيرة بالخيرات في جنوب الوادى.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذه المنطقة المباركة ستصبح خزائن الأرض لهذه البلد، ونزرع القمح حتى لا نحتاج إلى قمح الآخرين ولا تكون مصر الدولة الأولى في استيراد القمح في العالم وسنصبح دولة مصدرة للقمح، موضحا أن المجاعات تحل بالتوكل على الله ثم بالتنظيم الجيد والتخطيط والعمل.

ولفت عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن "الدولة المصرية تشهد الآن تنمية الثروة الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية وتبطين الترع والارتقاء بالقرية وفتح المجال لمئات الآلاف من الأيدى العاملة الطاهرة التي تعمل لا ينشأ من فراغ فلابد منه من إدراج وعلم وتخطيط وتنظيم، موضحًا أن دول أوروبية عظمى أصبحوا يصرفون بزجاجة زيت وكيس سكر لأن العالم يمر بأزمة إلا مصر.