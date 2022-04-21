/693424/النيابة-العامةلا-صحة-لتعدي-ضابط-شرطة-على--البلوجرنقششة-بمدينة-نصر

أكدت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تعدي ضابط شرطة على مواطن بالضرب والسبِّ بمدينة نصر، وأنَّ حقيقة الواقعة كما هو ثابتٌ من بيانات الطرفين في التحقيقات أنها شجار بين المجني عليه وآخر يعمل بتجارة السيارات والهواتف المحمولة حولَ أولوية المرور في الطريق العام، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمة بالكوع الأيسر، حيث شهد المجني عليه في التحقيقات أنَّ المتهمَ ادعى له أنه ضابط شرطة، بينما بمواجهة الأخير أنكر ادعاءه بذلك. وجارٍ استكمال التحقيقات والإجراءات.

دوت الخليج جدير بالذكر أن البلوجر المصري وصانع المحتوى الكوميدي أحمد نقششة، قد نشر بث مباشر عبر ر صفحته الشخصية فيس بوك، وثق من خلاله اعتداء أحد الأشخاص عليه بالضرب والسب بعد اصطدام سيارته بسيارة البلوجر الشهير. النيابة العامة: لا صحة لتعدي ضابط شرطة على مواطن بالطريق العام بمدينة نصر وخلال البث المباشر استغاث نقششة من تعدي شخص عليه ظهر في الفيديو، مدعيا انه ظابط مرور، وقام باصطدامه بسيارته الامر الذي تعدى التشابك بالألفاظ ووصل إلى مرحلة الأيدي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة:لا صحة لتعدي ضابط شرطة على « البلوجرنقششة» بمدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.