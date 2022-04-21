/693422/كان-جي-يحضر-عيد-ميلادي-صديق-ضابط-حادث-الاسكندريه-يروي-تفاصيل-آخر-مكالمه-جمعته-بصديقه-فيديو

حالة من الحزن والأسى سيطرت على أهالي قرية الرحمة بعد تشييع جنازة أبناء العم النقيب النقيب عبدالعاطي محمد عزب الجريدي، معاون مباحث قسم شرطة العامرية أول، ونجل عمه الملازم طيار إبراهيم عبدالعاطي عزب الجريدي بمسقط رأسهما مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

قدم موقع دوت الخليج بثاً مباشراً من داخل قرية الرحمة بمركز أبو المطامير مع أحد أصدقاء النقيب عبد العاطي محمد عزب معون مباحث قسم العامرية، الذي وعده بأنه قادم ليحتفل معه بعيد ميلاده.

"كان جاي يحضر عيد ميلادي"

بعيون تغمرها الدموع ووجه تسيطر عليه ملامح الحزن وكأنه فاقد الوعي يقول محمود بصوت مذبوح أن صديقه وابن بلده النقيب عبدالعاطي كان يهاتفه قبل يوم الواقعه وقال له أنه قادم ليحتفل معه بعيد ميلاده، " كان جي يحضر معايا عيد ميلادي بس للأسف مكملش الطريق وإن شاء الله عيده يكون في الجنة".

وبعد دقيقة صمت وكأنه يراجع ذكرياته مع صديقه يقول محمود: "صديقي وأخويا عبد العاطي مكانش بيبطل ضحك وهزار طول قعدته معايا، وعمره ما زعلني ولا زعل أي حد من القرية.

موته كسرني وكسر كل العيلة

دموعه لا تفارق عينيه وهو يتحدث عن صديقه الذي كان ينتظره بيقضي معه باقي أيام شهر رمضان، "انا لحد دلوقتي مش مصدق انه مات يارب أكون بحلم، لأن موته كسرني وكسر كل العيله.

تفاصيل حادث الضابطين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوي، وفور الانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن مصرع النقيب عبدالعاطي عزب معاون مباحث قسم شرطة العامرية أول، والملازم طيار إبراهيم عبدالعاطي عزب الجريدي، وهم أبناء عم تواجدا معا قبل وقوع الحادث، الذي تبعه نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

جنازة الضابطين في البحيرة

وخرجت جنازتهما من محافظة البحيرة فجر اليوم، وسط حزن شديد خيّم على أبناء قريتهما، وما تبعه من حزن شديد على مواقع التواصل الاجتماعي من أقاربهما ومحبيهما، حيث وصفهما البعض بأنّهما أشقاء كونهما من ذات العمر وأبناء عم، مقدمين التعازي لأسرتيهما.