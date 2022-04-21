النائب عبده أبو عايشة لـ دوت الخليج: على الفلاحين توريد أكبر كمية من القمح للحكومة لتخطي آثار الأزمة العالمية الراهنة

/693420/النائب-عبده-أبو-عايشة-لـ-تحيا-مصر-على-الفلاحين-توريد-أكبر-كمية-من-القمح-للحكومة-لتخطي-آثار-الأزمة-العالمية-الراهنة

وجه النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، رسالة إلى عموم فلاحي ومزارعي مصر بالتزامن مع بدء موسم توريد القمح، مشددًا على أهمية قيام مزارعي القمح بتوريد أكبر كمية ممكنة من إنتاجهم للحكومة، خاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع، مما يجعل هناك أهمية للتكاتف المشترك بين الحكومة والفلاح لتخطي آثار الأزمة العالمية الراهنة، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

وأضاف أبو عايشة، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أنه يتوقع مشاركة واسعة من الفلاحين هذا العام في توريد أكبر كميات من القمح للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الدور الوطني للفلاحين والمزارعين المصريين لم يتغير على مدار التاريخ كما إنهم كانوا دائما وأبدا على قدر المسئولية .

عبده أبو عايشة: علي الفلاحين توريد أكبر كمية من القمح للحكومة لتحقيق الأمن الغذائي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، لموسم حصاد القمح بمحافظة أسوان يؤكد الأهمية الكبيرة لمحصول القمح، كما إنه سيكون حافزًا لكافة المزارعين على زيادة توريد إنتاجهم من القمح.

وأشار أبو عايشة، إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يكون حريص على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية بزيادة الرقعة الزراعية، ودعم قطاع الزراعة، وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، وتدعيم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقيق طفرة زراعية غير مسبوقة و توفير الآلاف من فرص العمل.

الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح بتوشكي

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

و مشروع توشكى، يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.