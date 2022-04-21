/693419/النائب-محمد-زين-الدين-مشروعات-الاستصلاح-الزراعي-سبيل-مصر-نحو-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-الغذاء

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة البحيرة،أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إشارة البدء في موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى، يؤكد إهتمام الدولة بملف القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية التى تستهدف الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

دوت الخليج

مشروعات الاستصلاح الزراعي سبيل مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

وأضاف “زين الدين”، أن ما تقوم به الدولة حاليا من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضى الجديدة يعد طفرة ونهضة زراعية غير مسبوقة، تحسب للقيادة السياسية الحالية.

وتابع عضو مجلس النواب: الرئيس السيسي يسعى من خلال هذه المشروعات إلي إحياء مصر الزراعية من جديد، مشيرا إلي النجاح الذى تحققه مشروعات الاستصلاح الزراعى مثل منطقة توشكى.

وأشار زين الدين إلي أهمية رؤية القيادة السياسية في التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائي المصرى، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بالإضافة إلي المحاصيل التى نجحت مصر في تصدر المراكز الأولي عالميا في إنتاجها وتصديرها مثل الفراولة والموالح والزيتون.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بعنوان "أرض الخير".