/693418/السكرتير-العام-للمنوفية-يعقد-اجتماعا-بمسؤول-صندوق-الاسكان-الاقتصادي-بالمحافظة

عقد عماد يوسف السكرتير العام لمحافظة المنوفية اجتماعاً بلجنة صندوق الاسكان الاقتصادي بالمحافظة، وذلك بحضور عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم ومنوف وبركة السبع وتلا والسادات ورئيس حى غرب شبين الكوم ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، ومدير مديرية الإسكان ومدير المديرية المالية ومديري إدارات التسكين والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية وأملاك الدولة والحسابات بالديوان العام .

دوت الخليج

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق ، وقامت مدير إدارة التسكين بالمحافظة بإستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الإقتصادى الجارى تنفيذها والتى تضم إنشاء ( 5) عمارات سكنية وهم إستكمال إنشاء عمارة إسكان اقتصادى بالعزبة الغربية بمساحة (1152) متر بعدد (148) وحدة سكنية عبارة عن أرضى و 6 أدوار علوية، حيث تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال المباني والتشطيبات ، وعمارة اسكان اقتصادى بحى غرب شبين الكوم بجوار أرض الدريسة ، وعمارة إسكان اقتصادى بجوار الجمعية الاستهلاكية بمدينة تلا على مساحة (130) متر بعدد(10) وحدات سكنية عبارة عن أرضى و 5 أدوار علوية ، وكذا عمارة إسكان اقتصادى بحى تيمور بمدينة قويسنا ، وأخرى إسكان اقتصادى بجوار دار المسنين بمدينة تلا على مساحة (240) متر بعدد ( 20) وحدة سكنية عبارة عن أرضى و5 أدوار علوية.

6 محلات تجارية بعمارات الإسكان الإقتصادى

وخلال الاجتماع تم عرض موقف أعمال تهيئة وترميم (6) محلات تجارية بعمارات الإسكان الإقتصادى بأرض السوق العمومى بمدينة منوف تمهيدا لبدء طرحهم وتأجيرها حفاظا على المال العام.

لتوفير حياة كريمة وأمنة للأسر الأكثر احتياجاً

وتنفيذ لتوجيهات محافظ المنوفية بتسريع معدلات الأداء لتحقيق الأهداف المرجوة من صندوق الإسكان لتقديم خدمات أفضل للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة لتوفير حياة كريمة وأمنة، أكد السكرتير العام على ضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات ابتكارية والابتعاد عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع علي المواطنين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي لعمارات الإسكان الاقتصادي بنطاق مراكز ومدن المحافظة.