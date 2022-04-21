ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2022

يتصدر فريق ميلان ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بينما يقع فى المركز الأخير فريق جنوي برصيد 22 نقطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإيطالي

ميلان 71نقطة

الإنتر 69 نقطة

نابولي 67 نقطة

يوفنتوس 63 نقطة

روما 58 نقطة

فيورنتينا 56 نقطة

لاتسيو 56 نقطة

أتالانتا 51 نقطو

هيلاس فيرونا 48 نقطة

ساسولو 48 نقطة

تورينو 40 نقطة

أودينيزي 39 نقطة

بولونيا 38 نقطة

إمبولي 34 نقطة

سبيزيا 33 نقطة

سامبدوريا 29 نقطة

كالياري 28 نقطة

فينيزيا 22 نقطة

ساليرنيتانا 22 نقطة.

جنوي 22 نقطة.

وقدم الانتر مباراة قوية وأستطاع أن يهدد مرمى لاتسيو في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبو لاتسيو لقاء جيد.

وأحرز هدفي الإنتر كلاً من أليساندرو باستوني في الدقيقة 30، وميلان شكرينيار في الدقيقة 67، بينما سجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 35، لتنتهي المباراة بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 79 منتزعاً المركز الأول من ميلان الذي يأتي خلفه بنقطة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 32 في المركز الثامن.

انتهت أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن هنريك مختريان أن يسجل الهدف الثاني لصالح روما وعاد لورينزو بيلغريني وسجل الهدف الثالث لأصحاب الارض مع مطلع الدقيقة 53 وظن الجميع أن المباراة انتهت أكلينيكيا.

ومع بداية الدقيقة 70 تمكن مانويل لوكاتيلي أن يسجل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس، ولم يتأخر الوقت كثيراً ومر دقيقتين فقط وسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثالث والتعادل لفريق يوفنتوس.

ولم يكتفي يوفنتوس بهذه النتيجة وحاول تسجيل الهدف الرابع وبالفعل سجل ماتيا دي تشيليو الهدف الرابع مع مطلع الدقيقة 77 وبذلك يكون الفريق قد سجل 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط.