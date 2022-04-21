مجلس الوزراء يحدد تنظيم الجهاز القومي للإعلانات على الطرق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15 مكرر (د)، الصادر في 19 أبريل 2022، قرار مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022، بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
جاء في المادة الأولى للقرار "ينظم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة وفقًا لأحكام هذا القرار، ويشار إليه باقي مواد هذا القرار بـ"الجهاز" ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وللجهاز أن ينشئ فروعًا أو مكاتب تتبعه داخل جمهورية مصر.
ويهدف الجهاز إلى تحقيق الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة وضمان توافقه على المحيط العمراني، وتحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب. ووضع الخطط الخاصة بالحصول على تراخيص وضع الإعلان، والحفاظ على سلامة المنتفعين.
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