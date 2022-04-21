السفير المصرى فى هولندا يلتقى برئيس منظمة EuroJust

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، برئيس وكالة الاتحاد الأوروبى للتعاون القضائى والجنائى (EuroJust) "لاديسلاف هيرمان".





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