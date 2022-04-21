توريد 51 طن أقماح خلال 5 أيام لشون وصوامع سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن طارق الفقى محافظ سوهاج، عن استقبال شون وصوامع المحافظة لـ 51 طن و66 كيلو من الأقماح تم توريدها من المزارعين منذ بدء موسم توريد الأقماح هذا العام فى 15 أبريل الجارى وحتى الآن، مؤكدا انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.





وأكد الفقى حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيرا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة. وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2022، 865 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط. يذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بسوهاج بلغت 211 ألف و862 فدان موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالى، وقد تم تجهيز 18 موقع تخزينى ما بين "صوامع، وشون "، تتسع لـ 142 ألف طن قمح.

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