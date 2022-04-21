المهن الطبية: توقف تقديم الخدمات الأحد والإثنين بمناسبة شم النسيم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد خلال يومى الأحد والإثنين 24 و25 أبريل الجارى، لمنح موظفى الاتحاد إجازة بمناسبة أعياد شم النسيم، وذلك بجميع الإدارات.





وأشار حمزة فى بيان اليوم الخميس، إلى استئناف العمل وتقديم الخدمات لأعضاء نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة والأطباء البيطريين بدءا من يوم الثلاثاء المقبل 26 أبريل. ويأتى ذلك على خلفية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الإثنين الموافق 25 أبريل الجارى إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم وتحرير سيناء.

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