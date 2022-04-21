سفير مصر باليمن يشارك فى مراسم اليمين الدستورية لمجلس القيادة الرئاسى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية، فى مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسى اليمنى التى جرت فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أول أمس، وذلك بحضور عدد من ممثلى السلك الدبلوماسى العربى والأجنبى.





تأتى مشاركة السفير المصرى فى مراسم أداء اليمين الدستورى، تأكيدًا لترحيب مصر بإنشاء مجلس القيادة الرئاسى اليمنى لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية فى اليمن الشقيق، حيث تأمل مصر فى أن تسهم هذه الخطوة فى عبور اليمن الشقيق إلى بر الأمان وبلوغ الاستقرار من خلال التوصل إلى توافق يمنى-يمنى لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.

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