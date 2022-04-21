الداودى يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة فى قنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف أنور نائب رئيس المدينة، والمهندس صالح محمد مدير مديرية الطرق، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى، والدكتور عرفه محمود مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والمهندس علاء بكرى مدير ادارة التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

وقال محافظ قنا إنه يجرى حاليا تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه، وأن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 111 كم بمواسير بلاستيكة "PVC" لتتواكب مع متغيرات الحياة، كما أنها صحية وتدوم لفترة أطول.

وأضاف الداودى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد له، مشيرا إلى أنه تم إحلال وتجديد 77% من اجمالى 11.5 كم خطوط وشبكات مياه بمناطق نواحى المنشية وعزبة خليفة، و72% من اجمالى 11.1 كم خطوط وشبكات مياه بنجع سعيد وأرض الدقينى، و85% من اجمالى 12.2 كم خطوط وشبكات مياه بمنطقة نواحى الحاكم العسكرى وعزبة البوصة والنحال، و73% من اجمالى 30.5 كم خطوط وشبكات مياه بمنطقة نواحى الزبيدى والحصواية والعبابده، و84% من أجمالى 22 كم خطوط وشبكات مياه بمنطقة نواحى مركز شباب الكنوز، واضاف أنه تم تنفيذ 50% من أعمال زرع الأعمدة الكهربائية بالمناطق المستهدفة.

كما وجه الداودى المسؤولين بسرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن تمهيدا لبدء أعمال رصف الشوارع وإعادة المناطق المستهدفة لمظهرها الحضارى.