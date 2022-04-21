زكاة الفطر.. متى كان يخرجها الرسول؟

جدة - نرمين السيد - إخراج زكاة الفطر

والأصل فى إخراج زكاة الفطر، هو المنصوص عليه فى السنة النبوية المطهرة وعليه جمهور الفقهاء وهى (الحبوب)، ولكن دار الإفتاء المصرية أجازت إخراج زكاة الفطر نقدًا استنادًا لآراء عدد من الفقهاء.

وتخرج زكاة الفطر للفقراء والمساكين، وكذلك باقى الأصناف التى ذكرها الله تعالى فى آية مصارف الزكاة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل).

وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد، كما لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، ولا تجب زكاة الفطر عن الميت الذى مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

متى كان الرسول يخرج زكاة الفطر؟

فى السنة يجب إخراج زكاة الفطر يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.

قيمة زكاة الفطر لعام 2022

وقيمة زكاة الفطر لعام 2022، تقدر بـ 15 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، حيث تم حسابها من جانب دار الإفتاء بناء على النحو الآتى:

"سعر أردب القمح 900 جنيه".

"الأردب فيه 150 كيلو".

"يبقى سعر الكيلو 6 جنيهات".

"والزكاة صاع من قمح".

"والصاع يساوى كام كيلو طلع يساوى 2.04 كيلو".

"نضرب 2.04 كيلو ×6، يطلع الناتج 12.24 جنيه، وتم الزيادة إلى 15 جنيها".

كيف تخرج زكاة الفطر

دار الإفتاء أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، ويجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وقال الدكتور أحمد كريمة، إن إخراج زكاة الفطر على ما يمثلها من قيمة، هو المعتمد والمعول عليه والمُفتَى به، متابعا: "نريد أن يتطهر المجتمع من أحادية الفكر لأن إخراج زكاة الفطر على هيئة حبوب مسألة ليست من القطعيات، ولا من أصول الدين، فحين نقرأ قول الله تعالى "خذ من أموالهم صدقة" نفهم من ذلك أن المال هو الأصل".

وأضاف: "أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر صاعًا من تمر أو نصف صاع من قمح، يعد دليلا على جواز اعتبار القيمة، بدليل أن سيدنا معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام لما أرسله النبى إلى اليمن وأتوا إليه بزكاة الأموال ممثلة فى الذرة والماعز والبقر، قال "لا.. إن أهل المدينة بحاجة إلى الثياب فبادلونى" وهذا يدل على أنه أعمل عقله الفقهى.

متى يتم إخراج زكاة الفطر

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن وقت إخراج زكاة الفطر اختلف فيه الفقهاء، فجمهور العلماء يقول بإخراجها قبل انتهاء رمضان بيومين، وبعضهم قال قبل صلاة العيد، وبعضهم قال من أول رمضان.

ولفت إلى أنه يجوز إخراج الزكاة قيمة من النقود لأنها الآن أولى من الحبوب لأن الناس يحتاجون الآن إلى النقود أكثر من الحبوب.

على من تجب زكاة الفطر؟

تجب زكاة الفطر على كل مسلم بالغ عاقل يملك قوت يومه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته مثل "أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والزوجة، والوالدين الفقيرين".