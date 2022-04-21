الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح بتوشكي.. ونواب لـ دوت الخليج: إعلان عن قوة الدولة في تأمين غذائها..وترجمة حقيقية للتنمية الشاملة 

/693417/الرئيس-السيسي-يشهد-بدء-موسم-حصاد-القمح-بتوشكي-ونواب-لـ-تحيا-مصر-إعلان-عن-قوة-الدولة-في-تأمين-غذائهاوترجمة-حقيقية-للتنمية-الشاملة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، قالت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، أن ما شاهدناه اليوم في منطقة توشكى جنوب الوادي في محافظة أسوان، خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية، يعد بمثابة اإنجاز كبير وضخم للدولة المصرية، مؤكدة علي أن مصر دائما بقيادتها الحكيمة تعمل من أجل المواطن،لافتة إلي أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.

ولاء التمامى: مشروع توشكي الخير سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات

وأكدت التمامي، في تصريحات لتحيا مصر، أن هذا المشروع يأتي في إطار استيراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجعل مصر قويه مكتفية ذاتيا، نظرا للتغيرات التي يشهدها العالم، كما أنه يعد ترجمه حقيقية لجهود الدولة في إانشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كثيرة لتدعيم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مثل هذه المشروعات تعمل علي تزويد فرص عمل وتنمية شاملة، مشيرة إلي أن هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط، مضيفة: ندرك أن الأمن الغذائي له أولوية عند القيادة السياسية، من خلال توفير الغذاء بأسعار مناسبة للمواطن البسيط .

وأكدت النائبة ولاء التمامي، علي أن العالم يشهد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية؛ الأمر الذي يستلزم الاهتمام بتلك المشاريع، لأن الزراعه أهم ركائز الاقتصاد القومي، مضيفة: الدولة المصرية خطت خطوات كثيرة نحو الاكتفاء الذاتي بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نانسي نعيم: مشروع توشكي يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي

و قالت النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب، أن بدء موسم حصاد القمح هذا العام والذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة من أرض توشكي، يؤكد علي أن السلاح الأول لمواجهه الأزمه العالميه هو محاوله الأكتفاء الذاتي عن طريق الأهتمام بالزراعه وبجودة المحاصيل.

وأشارت نعيم ، فى تصريحات لـ دوت الخليج بأن مشروع توشكي يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة، التي قامت بتنفيذها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستغلال الامثل لها في اطار العمل إلي نهضه تنموية شاملة في المجال الزراعي .

إيلاريا سمير: الدولة تسعي لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة

ومن جانبها، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق اليوم الخميس، إشارة البدء في حصاد القمح بمشروع توشكى بجنوب الوادى وبدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، لافتة أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ دوت الخليج، أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.

وأشارت سمير، إلي توفير جميع المقومات اللازمة لمشروع توشكي الخير لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.