/693415/محافظ-بني-سويف-يناقش-استعدادات-المحافظة-لآداء-امتحانات-نهاية-العام

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى قطاع التعليم، خطة الاستعدادات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ في السابع من شهر مايو المقبل وعقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك

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حيث وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات

تم عقد سلسلة من الاجتماعات

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم بأنه قد تم عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والأستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام ومديري عموم الديوان والإدارات التعليمية وشئون الطلاب ولجنة النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات والشئون القانونية والتوجيه المالي ووكلاء الإدارات ومديري المراحل لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

أهمية التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية

،حيث تم التأكيد على أهمية التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية ،مع التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية

تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات

وأضاف " عبد التواب" أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتذليل العقبات التى تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الإمتحانات ، مع التأكيد على تفعيل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداد الكمامة والتباعد الاجتماعي وتطهير المدارس ونظافة دورات المياه

كما طالب وكيل الوزارة لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية بسرعة الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وإعداد وتجهيز اللجان حيث يؤدي أكثر من 63 ألف طالبا وطالبة الامتحان خلال 312 لجنة على مستوى المحافظة