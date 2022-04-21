/693408/بروتوكول-تعاون-بين-وزارة-الاتصالات-ومجمع-الإصدارات-المؤمنة-وهيئة-البريد-بشأن-اصدار-كارت-المواطن-الموحد

الدكتور خالد صلاح: هذا المشروع الضخم يمثل نقلة نوعية في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة ان توقيع هذا البروتوكول يؤكد على حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي آمن وميسر يخدم جميع المواطنين بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية مشيرا الي ان كارت المواطن الموحد يمثل جزء كبير من الحوكمة وأصبح ضرورة حتمية حيث انه يمكن جميع المواطنين من سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بكل سهولة ويسر بما يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان هيئة البريد اصبحت واجهة المواطن في الحصول على الخدمات بالاعتماد على الانتشار الواسع لمكاتب البريد والارتباط الوثيق بين المواطن المصري وهيئة البريد مشيرا الي ان هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة في تطبيق تحول رقمي حقيقي في مصر موضحا ان الهيئة توحد كافة جهودها لإنجاح هذا المشروع الضخم بالتعاون مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية والبنك المركزي المصري والجهات الرقابية لإنتاج كارت يخدم جميع المواطنين بشكل حقيقي.

الدكتور شريف فاروق: البروتوكول يمثل خطوة جديدة في تطبيق تحول رقمي حقيقي في مصر.. والهيئة توحد كافة جهودها لإنجاح هذا المشروع الضخم

واضاف الدكتور شريف فاروق ان دور الهيئة القومية للبريد يتمثل في تقديم خدمات اصدار وإدارة دورة حياة الكارت، الي جانب خدمات ادارة شبكة نقاط البيع وادارة دورة حياة التطبيقات الخاصة بنقاط البيع المتاحة على الكارت بالإضافة الي ادارة المعاملات الخاصة باستخدامات الكارت وخدمات الدفع الغير نقدي وخدمات تسليم الكارت للمواطنين وخدمات الدعم للمواطنين عبر الكول سنتر 16789.

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد صلاح، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن سعادته بمشاركة مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية في انتاج كارت يخدم المواطنين بشكل حقيقي مشيرا الي ان هذا المشروع الضخم يمثل نقلة نوعية في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.