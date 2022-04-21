/693405/مستقبل-وطن-يواصل--توزيع-هدايا-الرئيس-بالعياط

استكملت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط توزيع “هدية الرئيس” على أهالي قرى مركز العياطـ، ويأتي ذالك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

حزب مستقبل وطن يواصل توزيع هدايا الرئيس بالعياط

وقال المستشار بسام الخبيري، أمين حزب مستقبل وطن بمركز العياط، إن حملة توزيع “هدية الرئيس” بمركز العياط المقدمة من النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط استهدفت الحملة اليوم، بقرية “بمها” تولي التوزيع فيها عصام حامد، ورجب شبل، ومحمد شعبان ، ورضا بدير، وزوية “أبو سويلم” تولي التوزيع فيها حاتم سويلم، ورمضان صديق، وقرية “القطوري” تولي التوزيع فيها حسام دياب وأمانتهم، وقرية “جرزا” تولي التوزيع فيها الحاج سيد نجيب، واسلام جمال وشباب القريه “منشية فاضل” تولي التوزيع فيها عمرو عويس .

وأكد "الخبيري"، أنه في إطار الفاعليات المجتمعية التي تنفذها أمانة الحزب بالعياط بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن النائب نادر الخبيري والنائب عماد الدرجلي والنائب حازم عويان، واصلت أمانة الحزب توزيع هداية الرئيس على الأسرة الأكثر احتياجًا للتخفيف عنهم في شهر رمضان المبارك.

وصرح النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط، إنه تم مواصلة تنفيذ حملة "طرق أبواب الخير" علي أهالينا بمركز ومدينة العياط ومركز البدرشين، والتي تستهدف توزيع هدايا الرئيس على جميع قرى مركز العياط،والبدرشين وهي حملة مستمرة طول شهر رمضان الكريم لمد يد العون والمساعدة لأهالينا وتم توزيع كافة المواد الغذائية الأساسية على الفئات الأكثر احتياجًا وهو ما يقوم به فريق عمل أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط بقيادة المستشار بسام الخبيري.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في حياتهم ورفع الضغط عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".