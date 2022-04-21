عامر الشوربجي لـ دوت الخليج:التوسع في إنتاج القمح ضرورة حتي نتفادي الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية 

/693404/عامر-الشوربجي-لـ-تحيا-مصرالتوسع-في-إنتاج-القمح-ضرورة-حتي-نتفادي-الآثار-السلبية-للأزمة-الروسية-الأوكرانية

قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن حزب مستبل وطن، أن هناك مشكلة عالمية في الغذاء، لافتا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت للعالم أن أوكرانيا وروسيا ينتجون نحو 40% من الحبوب الغذائية علي مستوي العالم سواء الذرة والقمح والزيوت، فضلا عن مساهمة أوكرانيا في الإنتاج الحيواني.

دوت الخليج

وأضاف الشوربجي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الحروب الروسية الأوكراينة ستسبب مشكلات كبيرة في المرحلة القادمة، لذلك اتخذت الدولة المصرية قرارا بتوريد 12 أردب قمح علي كل فدان في المرحلة القادمة حتي يكون هناك التزام بالتوريد، وتجنبا لحدوث مشكلات.

توريد 12 أردب من القمح عن كل فدان

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أنه في السنة الحالية قامت الدولة المصرية بزراعة حوالي 3.6 مليون فدان قمح، مضيفا: وما يدخل في المخازن كل سنة حوالي 3.5 مليون طن، وكانت هناك كميات كبيرة من القمح يخزنها الفلاحين للطعام، فضلا عن القطاع الخاص متثمل في المطاحن الخاصة أو أصحاب المحلات والأفران الكبري التي كانت تشتري كميات كبيرة من القمح حتي يتم تخزينها في صوامع خاصة.

استيراد 12 مليون طن قمح من الهند

وتابع الشوربجي: استهلاكنا للقمح يتعدي لـ 16 أو 17 مليون طن قمح سنوي، و مصر حاليا تتفق في استيراد حوالي 12 مليون طن، حيث أننا اتجهنا للهند لاسيتراد القمح، لافتا أن استيراد القمح سيكون غالي بسبب ارتفاع رسوم الشحن، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البترول؛ الأمر الذي يمثل عبء علي الموازنة العامة للدولة.

التوسع في إنتاج محصول القمح

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن تتوسع الدولة في إنتاج القمح، بحيث أي أرض يتم استصلاحها في الساحل الشمالي لابد من زراعتها قمح، لأنها أرض مناسبة للقمح، باعتبار أن القمح يحتاج نهار قصير ونسبة غيوب كبيرة، وذلك يتوفر في الدلتا الجديدة.

واستكمل الشوربجي: إذا تم زراعة المليون فدان قمح سنويا مع 3.5 أو 3.7 مليون فدان الذين يتم زراعتهم قمح، تستطيع بذلك إنتاج حوالي 10 مليون طن، ومن المحتمل أن يصل إنتاج القمح في هذا العام لـكمية من 9لـ 10 مليون طن، ولكن الذي يدخل الصوامع كمية تصل حوالي لـ 4 مليون طن، وباقي الكيمة ستكون لدي الفلاحين، لافتا أن محصول القمح هذا العام سيحمل الدولة عبء كبير جدا.