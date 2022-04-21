/693402/محافظ-الدقهلية-يلتقي-ممثلي-وزارة-الري-لمتابعة-مشروع-المحور-المروري-الجديد-بالمنصورة

دوت الخليج

يأت ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والفريق كامل الوزير وزير النقل.

بحضور المهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالدقهلية ، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس السيد صبحي وكيل الوزارة لقطاع حماية النيل بالدقهلية ، والمهندسه سهي مصطفي مدير عام حماية النيل بالدقهلية ، والمهندسه ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظه ، والمهندسة لمياء ابراهيم إدارة حماية النيل ، والمهندس سامح الجنايني مديرية الري بالدقهلية .

تنفيذ المشروع لخدمة أبناء المحافظة

كما وجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمه وانهاء كافة الإجراءات المطلوبه للبدء الفوري في تنفيذ المشروع لخدمة أبناء المحافظة .

سيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتاليه.

وأشار محافظ الدقهلية الي أن المحور المروري الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة و حتي مقابر قولنجيل بطول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشي بعرض 3 متر علي النيل وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتاليه.

وأكد محافظ الدقهلية علي أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره.

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ علي مجري النيل والعمل المتواصل لتطوير واجهات النيل وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء علي الأزمات المروية بالمدن الرئيسية ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية في هذا الشأن .