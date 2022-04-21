«ضعف الشبكات والخدمات المتردية وخدمة العملاء الغائبة».. المصرية للاتصالات ترفع شعار " مغلق أو غير متاح"

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في الوقت الذي تقدم فيه شركات الاتصالات في العالم حاليا خدمات رائدة إلى عملائها، تسجل الشركة المصرية للاتصالات، وشبكة we، أداء متواضع وخدمات متردية وسط كم هائل من الشكاوى والازمات التي يغرق فيها جمهور المستخدمين بسبب مشكلات بالجملة يتعرضون لها.

يرصد دوت الخليج في تقريره التالي، تزايد عدد طلبات الإحاطة البرلمانية والشكاوى الجماهيرية، والمئات من المنشورات التي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، بسبب ضعف شبكة محمول we، والمشكلات التي باتت بالجملة دون أي تحرك يذكر أو استجابة ملموسة أو ملحوظة من قيادات الشركة المصرية للاتصالات وفي مقدمتهم ماجد عثمان رئيس مجلس الإدارة، وعادل حامد العضو المنتدب.

أنين الشارع يترجمه نواب البرلمان في أدوات رقابية

لايخلو جدول أعمال مجلس النواب، ولا أجندة النواب في الجلسات العامة واللجان النوعية من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بسبب "مر الشكوى" من جانب الجمهور بسبب التراجع المهول في خدمات الشركة المصرية للاتصالات، ومايتعرض له الطلاب خلال اختباراتهم من ضعف شبكات we، ونفاذ الرصيد دون سبب، وحتى المشكلات الداخلية داخل الشركة بين الموظفين أنفسهم.

مؤخرا، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استمرار أزمات ضعف شبكات الإنترنت في محافظات الصعيد، ورغم وجود مشغل متكامل للخدمة كشركة we، ورغم المطالبات المتعددة بوضع حلول لأزمات ضعف الإنترنت؛ فإن الإشكالية ما زالت قائمة، ويواجه المواطنون في العديد من محافظات الصعيد مشكلات كبيرة بسبب سوء هذه الخدمات.

الأزمة الكبرى التي تفجرت في الشركة منذ ساعات، ترجمها النائب محمد بهجت الصن، بشأن استحقاق العاملين بالمناطق النائية والمعينين بعد 31/12/2002 للبدل النقدى وبدل الإقامة، وعدم المساواة في تحديد بدل المناطق النائية لكل العاملين بالشركة المصرية للاتصالات؛ خاصة وأنهم يعملون في إطار قانوني واحد.

تفاصيل الاجتماع حملت دلالات مخزية عن نوعية المشكلات التي انتشرت داخل جسد الشركة، وهو مانعكس بطبيعة الحال على أداء خدماتها لرجل الشارع العادي، حيث عقدت لجنة باهمية "القوى العاملة" في النواب اجتماعا عاصفا، تم خلاله الكشف عن أن الشركة لاتعمل مبدأ المساواة في صرف بدل المناطق النائية؛ للعاملين بالشركة والمعينين بعد 31/12/2002، حيث يتم الصرف للبعض دون الآخر علمًا بأن هناك 3410 عمال في المناطق النائية منهم 1056 عاملا لم يصرف لهم البدل.

سير عكس مستهدفات الجمهورية الجديدة

تسير سياسات الشركة المصرية للاتصالات على العكس تماما من مستهدفات الجمهورية الجديدة، بأداء خارج الزمن والسياق الحالي تماما، ورغم التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدخول عصر الرقمنة، وضرورة سد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، من خلال توفير البنية التحتية لخدمات الاتصالات الأرضية، إلا أن الشركة المصرية للاتصالات، تعمل في وادي آخر لايعرف السرعة أو التحديث أو حسن تقديم الخدمات.

وياتي من أغرب حالات إخفاق الشركة في تقديم الخدمات للمواطنين، هو أن المشكلات المرصودة بشأن الشركة يتم الشكوى منها منذ سنوات طويلة، فلا تحسن يذكر ولا تحرك مشهود ولا جدية في حل المشكلات، فالمتابع لصفحات الشركة والشكاوى الواردة بحق we أو المصرية للاتصالات هي ذاتها التي تتكرر طوال السنوات الماضية.

غياب تام للقيادات عن مشكلات المواطنين في الشارع

التصريحات المستمرة التي تصدر عن قيادات الشركة المصرية للاتصالات، تظهر حالة انفصال تام عن الواقع، وغياب عن حل مشكلات المواطنين، حتى أن ظهورهم نادر داخل مجلس النواب، المؤسسة الرقابية الاولى في البلاد، والمؤسسة المعبرة عن الشعب المصري، وتأتي تلك الحالة نتيجة عدم مغادرة المكاتب المكيفة والتعرف على سيل المشكلات الذي يعاني منه الشعب المصري بسبب ضعف وتردي الخدمات.

تأتي حالة الانفصال عن الواقع من جانب شركة we وقيادات المصرية للاتصالات كأبرز مسببات المشكلات التي يغرق فيها الجمهور، فخلال تحديات العصر الرقمي الحالي، تتطلب المشكلات وجود قيادات يقظة، وسياسات حكيمة وإدارة لخدمة العملاء تحترم متطلبات الجمهور، وليس حالة من البطء في أداء المصرية للاتصالات، وتراكم للمشكلات، ومحاولات لاستغلال الجمهور من خلال تحصيل الأموال دون أدنى مردود إيجابي على الخدمات.