توفير أتوبيس بديل للسائحين في حادث قنا

وفرت محافظة قنا أتوبيسا بديلا لنقل السائحين إلى مقر إقامتهم في الأقصر، عقب تعرض الأتوبيس لحادث اصطدام بسيارة ملاكي وإصابة ووفاة أشخاص.

دوت الخليج

وكان اللواء مسعد عبدالجليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من إدارة الأزمات والكوارث بحادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس نقل جماعي بناحية قرية الجبلاو بسبب السرعة المفرطة.

أسماء ضحايا الحادث

وجاءت أسماء ضحايا كالتالي: بهاء وديع كرار 35 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وخالد فؤاد علي 52 عاما، مصاب بكدمات بالصدر، والمتوفى رفيق سهري حبيب ذكي، 47 عاما وجرى النقل إلى مستشفى قنا العام.

محافظ قنا يزور المصابين في المستشفى

وقد انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إلى موقع حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس سياحى على طريق القاهرة – أسوان الزراعى، بالقرب من قرية الجبلاوى التابعة لمركز قنا، والذى أسفر عن مصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين جميعهم مصريون، دون وقوع أى إصابات لدى السائحين، ورافقه اللواء عاطف نجيب مساعد مدير أمن قنا، والعميد أحمد صقر مدير إدارة المرور، والعميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقال محافظ قنا إنه تم الدفع بشكل فورى بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وجارى نقل حالة الوفاة إلى مشرحة المستشفى.

وأشار إلى أنه تم الاطمئنان على صحة وسلامة المصابين والسائحين فى موقع الحادث بمعرفة المسعفين، وأضاف أنه تم توفير أتوبيس سياحى بديل لنقل السائحين إلى وجهتهم، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة مرور السيارات.

صحة قنا وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام لمتابعة حالة المصابين برفقة الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور أيمن السيد مدير الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة، حيث تم إجراء فحوصات كاملة لهم للاطمئنان على حالتهم.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما أمر بسرعة إنهاء تصريح الدفن الخاص بحالة الوفاة وتسليم الجثمان لذويه.

يُذكر أن الأتوبيس السياحى كان يقل 38 سائحا بولنديا قادمين من مدينة مرسى علم ومتجهين إلى مدينة الأقصر.