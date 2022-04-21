السفير المصري لدى مملكة هولندا يلتقي برئيس منظمة EuroJust

التقى السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، برئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي والجنائي (EuroJust) "لاديسلاف هيرمان"، حيث تباحث الجانبان حول آفاق التعاون وأهمية إقامة حوار بنّاء لتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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