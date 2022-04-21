السفير المصري لدى الجمهورية اليمنية يشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية لمجلس...

شارك السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية، في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني التي جرت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أول أمس، وذلك بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

هذا، وتأتي مشاركة السفير المصري في مراسم أداء اليمين الدستوري، تأكيدًا على ترحيب مصر بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق، حيث تأمل مصر في أن تسهم هذه الخطوة في عبور اليمن الشقيق إلى بر الأمان وبلوغ الاستقرار من خلال التوصل إلى توافق يمني-يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.