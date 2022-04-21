عبد العاطى يتناول ملفات الأمن الغذائى وحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية فى بروكسل، لقاءات مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى من التيارات السياسية المختلفة فى إطار التواصل المستمر معهم لتعزيز علاقات التعاون بين البرلمان المصرى ونظيره الأوروبى؛ واطلاعهم على التطورات الإيجابية الجارية فى مصر على جميع المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التنموية أو فى مجال حقوق الإنسان.





وذلك فى إطار عملية التحديث الشاملة التى تشهدها البلاد؛ فضلاً عن الدور الإقليمى البناء الذى تضطلع به مصر لتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وفى هذا السياق، التقى الدكتور بدر عبد العاطى بكل من النائب النمساوى بالبرلمان الأوروبى "لوكاس ماندل"، المنتمى لحزب الشعب الأوروبى وعضو لجنة الشؤون الخارجية ونائب رئيس اللجنة الفرعية للأمن والدفاع، والنائب التشيكى بالبرلمان الأوروبى "ميكولاس بيكسا"، المنتمى لتيار الخضر وعضو لجنة الصناعة والبحث العلمى والطاقة بالبرلمان، والنائب الإسبانى بالبرلمان الأوروبى "خورخى فيلالبا"، المنتمى لتيار المحافظين والإصلاحيين، وعضو لجنة الحريات المدنية والعدالة والشئون الداخلية.

وقد ركزت المقابلات على عملية التحديث الجارية فى مصر خاصة فى المجال السياسى اتصالاً بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021، والتى تقوم على مقاربة شاملة تتضمن إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاجتماعية والتنموية والاقتصادية.

يُضاف إلى ذلك قرار عدم تمديد حالة الطوارئ فى البلاد، واعتماد قانون الجمعيات الأهلية الجديد ولائحته الجديدة بما يمثله من دعم لعمل عشرات الآلاف من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر، إلى جانب جهود تمكين المرأة والشباب ومواصلة تعزيز حقوق المواطنة ودعم الحريات الدينية، فضلاً عن إعلان رئيس الجمهورية لعام 2022 عاماً للمجتمع المدنى فى مصر.

كما تمت الإشارة إلى الزيارة التى قام بها الممثل الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبى "إيمون جيلمور" إلى القاهرة خلال شهر ابريل الجارى.

هذا، وتم التطرق إلى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر فى قطاعات البنية التحتية والتحول الرقمى والانتقال الأخضر والتنقل الذكى، كما تناولت اللقاءات التحضيرات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل فى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بقضايا التغير المناخى والبيئة.

تم التأكيد أيضاً على الدور الإقليمى الحيوى الذى تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التى تموج بها المنطقة، بما فى ذلك تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى ليبيا.

كما تم الإشادة بالدور الرائد الذى تقوم به مصر فى مجال مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين من اللاجئين على أراضيها، وتم توجيه الدعوة للنواب لزيارة مصر للاطلاع على هذه التطورات الإيجابية، كما دار نقاش حول سبل التعامل مع تداعيات الأزمة فى أوكرانيا وتبعاتها.