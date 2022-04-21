جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 29 15

الإسكندرية 24 14

وادى النطرون 28 15

طنطا 27 13

شبين الكوم 28 14

دمنهور 26 14

بلطيم 22 13

مطروح 23 13

السلوم 23 13

سيوة 29 12

بورسعيد 23 15

دمياط 24 14

الزقازيق 27 14

المنصورة 28 13

الإسماعيلية 30 14

السويس 29 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 28 15

نخل 27 13

نويبع 32 20

طابا 33 20

كاترين 27 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 32 20

مرسى علم 33 21

الفيوم 31 14

بنى سويف 32 14

المنيا 31 14

أسيوط 30 15

سوهاج 34 17

قنا 36 19

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 21

الوادى الجديد 34 18

شلاتين 31 18

أبو رماد 30 19

حلايب 29 19

رأس حدربة 30 20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- حرارة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس الغد (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.