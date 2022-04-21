عاجل .. الصحة تصدر بيانا مهما حول الالتهاب الكبدى غير المعروف

وأوضح عبدالغفار أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عبر موقعها الرسمى عن رصد 91 حالة مصابة بإلتهاب كبدى غير معروف السبب، ومنهم (74 حالة فى بريطانيا، 9 حالات فى الولايات المتحدة الأمريكية، 5 حالات فى إيرلندا، 3 حالات فى إسبانيا) بالإضافة إلى عدد من الإصابات فى الدنمارك وهولندا، مؤكدًا أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أى حالات وفاة بين تلك الحالات ولا يوجد خطر من انتقال المرض من شخص لشخص حتى تاريخه.
وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم من خلال قطاع الطب الوقائى بالمتابعة المستمرة للأحداث الصحية وترصدها بشكل روتينى من خلال منظومة الترصد القومية على جميع المستويات داخل جمهورية مصر العربية، عبر البرنامج الالكترونى الوطنى لترصد الأمراض، ومنظومة الترصد عبر الحدث، مؤكدا عدم وجود أى حالات من الالتهاب الكبدى غير المعروف، داخل مصر.
وأوضح عبدالغفار أنه حرصًا من القطاع الوقائى بوزارة الصحة والسكان على تحديث المعلومات الصحية وتوعية جميع المسئولين الصحيين بأى مستجدات تطرأ فى مجال الصحة على الصعيد العالمى، فقد تم تعميم منشور علمى على جميع المستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بهدف زيادة وعى العاملين، وفى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة حال الإبلاغ من خلال منظمة الصحة العالمية أو الجهات الصحية الدولية عن أى حدث صحى.
وشدد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، مواصلة المتابعة والرصد المستمر لكافة الأحداث الصحية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
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