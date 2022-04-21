تشييع جثماني نقيب شرطة وضابط طيار من مسقط رأسهما بالبحيرة

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دوت الخليج

لقي معاون قسم شرطة العامرية النقيب محمد عزب الجريدي ونجل عمه ضابط طيار ابراهيم عبد العاطي عزب الجريدي مصرعهما أمس الأربعاء بعد تعرضهما لحادث سير على طريق الاسكندرية الصحراوي

تفاصيل حادث الضابطين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوي، وفور الانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن مصرع النقيب عبدالعاطي عزب معاون مباحث قسم شرطة العامرية أول، والملازم طيار إبراهيم عبدالعاطي عزب الجريدي، وهم أبناء عم تواجدا معا قبل وقوع الحادث، الذي تبعه نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

جنازة الضابطين في الإسكندرية

وخرجت جنازتهما من محافظة البحيرة فجر اليوم، وسط حزن شديد خيّم على أبناء قريتهما، وما تبعه من حزن شديد على مواقع التواصل الاجتماعي من أقاربهما ومحبيهما، حيث وصفهما البعض بأنّهما أشقاء كونهما من ذات العمر وأبناء عم، مقدمين التعازي لأسرتيهما.

حوادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية

وشهد الطريق الصحراوي بالإسكندرية حوادث عدة مؤخرا، أبرزها حادثا تسبب في إصابة 20 شخصا مارس الماضي، إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل مُحملة بالطوب على سيارة ميكروباص و8 سيارات ملاكي.

ووقع الحادث عقب فتح الطريق الصحراوي أمام حركة السيارات، بعد غلقه بسبب الشبورة المائية التي تعرضت لها الإسكندرية في ذلك الوقت، والتي تتسبب في حجب الرؤية لمسافات واسعة.