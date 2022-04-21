/693396/بتكلفة-13-مليون-و880-ألف-جنيه-محافظ-أسيوط-يفتتح-مدرسة-التجاريين-الرسمية-لغات-بحي-غرب

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحى غرب بتكلفة 13 مليونا و880 ألف جنيه على مساحة 4387 مترا، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وضمن المشروعات التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بقرى ومراكز المحافظة للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس.

يأت ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وخاصة فى قطاع التعليم وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الافتتاح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليمية بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية حسام الدين محمد مدير إدارة التجريبيات بمديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد عثمان مدير إدارة بهيئة الأبنية التعليمية وأحمد ثابت نائب رئيس حى غرب ولفيف من قيادات التربية والتعليم.

قص شريط الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية

وبدأ المحافظ زيارته للمدرسة بقص شريط الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية بمشاركة قيادات مديرية التربية والتعليم وأطفال المدرسة وسط استقبال من الأطفال وطلاب وطالبات المدرسة وترديد الأغانى الوطنية والهتافات للترحيب بالمحافظ ومرافقوه وتقديم عرض لبعض الفقرات الفنية للأطفال.

واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية

كما تفقد المحافظ ومرافقوه بعض فصول المدرسة والمعامل واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المدرسة، والتى تم إنشاؤها على مساحة 4387 مترا بإجمالى عدد فصول 56 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليونا و880 ألف جنيه، مشيدًا بجودة المعامل والفصول الدراسية ودورات المياه كما التقى المحافظ العاملين بالمدرسة والطلاب وردد معهم النشيد الوطنى تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وسط فرحة وسعادة من الطلاب والعاملين.

تكليفاته لقيادات التربية والتعليم بالمحافظة وجميع العاملين بالمدرسة

كما أصدر المحافظ تكليفاته لقيادات التربية والتعليم بالمحافظة وجميع العاملين بالمدرسة بضرورة نشر الثقافة الصحية وتكثيف برامج التوعية للطلاب وغرس قيم الحفاظ على النظافة وعدم إلقاء القمامة فى الشوارع والميادين فضلًا عن تدريب الطلاب على الاستخدام السليم لدورات المياه والحفاظ على فناء المدرسة والفصول الدراسية نظيفة جميلة مشيرًا إلى إنه تم اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة الاقبال المتزايد على المدارس التجريبية والخاصة بمرحلة رياض الأطفال وتم حلها جذريًا بالتوسع فى إنشاء مدارس رسمية متميزة جديدة منها مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط والتى تم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالى عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وانشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحى غرب والتى تم انشائها على مساحة 4387 مترا بإجمالى 56 فصلا دراسيا، فضلا عن فتح قاعات وفصول جديدة ببعض المدرس الخاصة والرسمية لاستيعاب الاقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشاد محافظ أسيوط، بدور منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة فى انشاء المدارس الجديدة وخاصة بالمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة والتى بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة بإجمالى عدد 1228 فصلا دراسيا بتكلفة 430.2 مليون جنيه وتم نهو عدد 87 مدرسة واستلامهم ابتدائياً فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالى عدد فصول 1219 فصل دراسى وبتكلفة إجمالية بلغت 426.6 مليون جنيه، ويوجد مدرسة واحدة جارى العمل بها بعدد 9 فصول، مشيدًا بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة لجهودهما المبذولة فى التوسع فى إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة، لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسى للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.