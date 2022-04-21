إيلاريا سمير لـ دوت الخليج: الدولة تسعي لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة 

/693393/إيلاريا-سمير-لـ-تحيا-مصر-الدولة-تسعي-لإنشاء-مجتمعات-زراعية-متكاملة-لها-مردود-وعوائد-اقتصادية-كبيرة

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق اليوم الخميس، إشارة البدء في حصاد القمح بمشروع توشكى بجنوب الوادى وبدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، لافتة أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

دوت الخليج

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ دوت الخليج، أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.

إيلاريا سمير: الدولة تسعي لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة

وأشارت سمير، إلي توفير جميع المقومات اللازمة لمشروع توشكي الخير لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى

هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المنطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، من أجل أن يشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى.

ويأتي وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.