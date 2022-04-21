محافظ قنا يزور مصابي حادث أتوبيس النقل الجماعي بالمستشفى

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انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام للاطمئنان على صحة مصابي حادث أتوبيس النقل الجماعي.

دوت الخليج

وأكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، استقرار حالة جميع المصابين.

تفاصيل الحادث

وكانت سيارة ملاكي اصطدمت بأتوبيس سياحي على طريق القاهرة – أسوان الزراعي، بالقرب من قرية الجبلاوي التابعة لمركز قنا، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين جميعهم مصريون، دون وقوع أي إصابات لدى السائحين.

انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلى موقع الحادث

وفور ورود بلاغ إلى غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلى موقع الحادث على طريق مصر – أسوان الزراعي، بالقرب من قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، والذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جميعهم مصريين، دون وقوع أي إصابات لدى السائحين.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء عاطف نجيب مساعد مدير أمن قنا، والعميد أحمد صقر مدير إدارة المرور، والعميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وحصلت موقع دوت الخليج على أسماء ضحايا ومصابي حادث أتوبيس النقل الجماعي بمحافظة قنا.

وجاءت أسماء ضحايا كالتالي: بهاء وديع كرار 35 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وخالد فؤاد على 52 عاما، مصاب بكدمات بالصدر، والمتوفي رفيق سهري حبيب ذكي، 47 عاما وجرى النقل إلى مستشفى قنا العام.

وكان اللواء مسعد عبدالجليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من إدارة الأزمات والكوارث بحادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس نقل جماعي بناحية قرية الجبلاو بسبب السرعة المفرطة.

وأسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة اثنين آخرين، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات