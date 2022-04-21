/693389/محافظ-قنا-يلتقي-الشباب-المتقدمين-لمشروع-سيارات-الطعام-المتنقلة

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بعدد 38 شابا من الشباب المتقدمين لمشروع “سيارة الطعام المتنقلة” اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك لتذليل العقبات التي تواجههم، أثناء البدء فى مشروعهم.

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد فرغلي مدير البنك الزراعي المصري بقنا، ومحمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا وممثل عن إدارة الحماية المدنية وعن شرطة المرافق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مبادرة "سيارة الطعام المتنقلة" تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي

وقال محافظ قنا إن مبادرة "سيارة الطعام المتنقلة" تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بدعم مشروعات الشباب من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية ومراعاة سلامة الغذاء وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

تيسير الإجراءات على الشباب لتشجيعهم في بداية حياتهم لإقامة مشروعهم الخاص،

كما وجه "الداودي" المسئولين التنفيذيين بالعمل على تيسير الإجراءات على الشباب لتشجيعهم في بداية حياتهم لإقامة مشروعهم الخاص، مشددًا على الالتزام بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وفي حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائيًا، وذلك بناءً على تقرير اللجنة الفنية المُكلفة بفحص تلك السيارات، والتي تم تشكيلها برئاسته،كما تم الاتفاق مع البنك الزراعي بقنا علي تمويل الشباب ومساعدتهم بتقديم القرض كاملا لشراء سيارات الطعام بفائدة تصل إلى 5 % متناقصة.

يذكر أن محافظة قنا سوف تبدأ في إصدار تراخيص لعربات المأكولات الثابتة، كأحد المشاريع الخاصة بالشباب، تنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.