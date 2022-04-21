نانسي نعيم لـ دوت الخليج: مشروع توشكي يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي

/693386/نانسي-نعيم-لـ-تحيا-مصر-مشروع-توشكي يعد-الأكبر-من-نوعه-في-قطاع-الاستصلاح-الزراعي

قالت النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب، أن بدء موسم حصاد القمح هذا العام والذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة من أرض توشكي، يؤكد علي أن السلاح الأول لمواجهه الأزمه العالميه هو محاوله الأكتفاء الذاتي عن طريق الأهتمام بالزراعه وبجودة المحاصيل.

دوت الخليج

السلاح الأول لمواجهه الأزمه العالميه هو محاوله الاكتفاء الذاتي عن طريق الاهتمام بالزراعه وبجودة المحاصيل

وأشارت“ نعيم “، فى تصريحات لـ دوت الخليج بأن مشروع توشكي يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة، التي قامت بتنفيذها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستغلال الامثل لها في اطار العمل إلي نهضه تنموية شاملة في المجال الزراعي .

هذا وقد وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان أرض الخير، واستمع الرئيس لشرح تفصيلى عن المشروعات الزراعية فى العديد من المناطق الزراعية المختلفة مثل” توشكى والفرافرة وشرق العوينات” وغيرها، فى إطار المشروعات الزراعية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى المجال الزراعى، حيث تم عرض أبرز المشروعات الزراعية، كما ستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح تفصيلي عن المعدات المستخدمة في حصاد القمح في “توشكى”، كما أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء في حصاد القمح بمشروع “توشكى” بجنوب الوادى.