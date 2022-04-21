ولاء التمامى لـ دوت الخليج: مشروع توشكي الخير سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات

/693381/ولاء-التمامى-لـ-تحيا-مصر-مشروع-توشكي-الخير-سيساهم-في-تحقيق-التنمية-الشاملة-على-كافة-المستويات

قالت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، أن ما شاهدناه اليوم في منطقة توشكى جنوب الوادي في محافظة أسوان، خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية، يعد بمثابة اإنجاز كبير وضخم للدولة المصرية، مؤكدة علي أن مصر دائما بقيادتها الحكيمة تعمل من أجل المواطن،لافتة إلي أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.

دوت الخليج

ترجمه حقيقية لدعم الأمن الغذائي

وأكدت“التمامي” في تصريحات لتحيا مصر، أن هذا المشروع يأتي في إطار استيراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجعل مصر قويه مكتفية ذاتيا، نظرا للتغيرات التي يشهدها العالم، كما أنه يعد ترجمه حقيقية لجهود الدولة في إانشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كثيرة لتدعيم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مثل هذه المشروعات تعمل علي تزويد فرص عمل وتنمية شاملة، مشيرة إلي أن هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط، مضيفة: ندرك أن الأمن الغذائي له أولوية عند القيادة السياسية، من خلال توفير الغذاء بأسعار مناسبة للمواطن البسيط .

وأكدت النائبة ولاء التمامي، علي أن العالم يشهد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية؛ الأمر الذي يستلزم الاهتمام بتلك المشاريع، لأن الزراعه أهم ركائز الاقتصاد القومي، مضيفة: الدولة المصرية خطت خطوات كثيرة نحو الاكتفاء الذاتي بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.