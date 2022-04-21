مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20.. خالد النبوي ينجو من القتل

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 في رمضان

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 20 من مسلسل راجعين يا هوى أحداث مثيرة بعد أن دخلت يسرية إلى غرفة بليغ في القصر، أثناء نومه على الأرض، وحاولت قتله بالساطور.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20

يعرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 عبر شاشة «دي إم سي» في الساعة 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما موعد المملكة العربية السعودية يكون في تمام الساعة 10:25 مساءً.

ويعاد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 عبر قناة DMC في الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 5:30 صباحًا وفقًا لتوقيت السعودية، فيما يعرض العمل الدرامي للمرة الثانية على قناة «CBC» في الساعة 2:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والإعادة عبر نفس المنصة في الساعة 2:15 مساءً.

آخر أعمال خالد النبوي السينمائية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي السينمائية فيلم «قمر 14» وهو بطولته إلى جانب شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي وأحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول 5 حكايات حب منفصلة، في ليلة يعتلي فيها القمر السماء، ويحاول الأبطال خلال هذه الليلة الصمود والنجاح ومواجهة المحظورات التي تواجههم.