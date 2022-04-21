/693398/يحتفل-به-الأقباط-اليوم-ما-لا-تعرفه-عن-خميس-العهد-2022

يحتفل أقباط مصر اليوم الخميس الموافق 21 أبريل بخميس العهد، ويعتبر خميس العهد هو أخر خميس فى الصوم الكبير والذى بدأ منذ 28 فبراير الماضى ويستمر الصوم الكبير على مدار 55 يوم وينتهى بعيد القيامة المجيد يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل الجارى.

دوت الخليج

خميس العهد 2022 اليوم في مصر

تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس بقداس خميس العهد 2022، و يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى منذ صباح اليوم الخميس قداس خميس العهد من دير الشهيد مارمينا العجائبى فى مريوط بمحافظة الاسكندرية، ويحضر هذا القداس عدد من رهبان الدير وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعد خميس العهد، هو يوم خاص ومميز لدى الأقباط، وذلك لأن هذا اليوم هو ذكرى للعشاء الأخير بين السيد المسيح وتلاميذه، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهذا اليوم، لأنه ذكرى استلام الكنيسة ذبيحة العهد الجديد.

تهنئة رئيس الوزراء للبابا تواضروس الثانى اليوم الخميس

تلقى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثانى برقية تهنئة من رئيس الوزراء بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وكان البابا تواضروس قد تلقى ايضا اتصالا هاتفيا أمس الأربعاء من المستشار عدلى منصور ليهنئه بعيد القيامة المجيد.

أحد الشعانيين 2022

وكانت الكتيسة القبطية الأرثوذكسية قد احتفلت الأحد الماضى الموافق يوم 17 أبريل 2022 بما يسمى أحد السعف أو أحد الشعانيين، ويعد يوم أحد الشعانيين هو بداية للأسبوع الذى يطلق عليه "أسبوع الألأم".

وكانت الكنائس القبطية الأرثوذكسية قد احتفلت بقداس أحد الشعانيين الأحد الماضى، وكان البابا تواضروس الثانى قد ترأس قداس أحد السعف فى الكاتدرئية العباسية المرقسية.

ويعرف أحد الشعانيين بهذا الأسم، نظرا لأنه ذكرى دخول المسيح مدينة القدس وقاموا أهالى المدينة بأستقباله بشجر السعف، وعادة يقوم الأقباط فى هذا اليوم بشراء شجر السعف وعمل أشكال مختلفة بيه.

اجازة شم النسيم 2022

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى قد أعلن الاثنين الماضى عن أن يوم الأثنين المقبل الموافق 25 أبريل الجارى سوف يكون اجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة موظفى الدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع العام بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم.