وزير الزراعة البلغارى: مصر من أهم الشركاء فى الشرق الأوسط وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء بحث فرص التعاون الثنائى فى القطاع الزراعى، وسبل زيادة صادرات البلدين من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة، والعمل المشترك نحو مزيد من الأمن الغذائى فى ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية وتحديات نقص الإنتاج والأسمدة، وزيادة الأسعار.

أكد الوزير البلغارى على الأهمية التى توليها صوفيا لتطوير التعاون والتبادل مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأشار إلى وجود علاقات مؤسسية متميزة مع مصر فى القطاع الزراعى، وحرصه على البناء عليها لدفع التعاون فى مختلف المجالات.