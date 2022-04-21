تحرير 7 محاضر تموينية بمحافظة الشرقية

قامت إدارة تموين مركز الحسينية محافظة الشرقية برئاسة عبد الكريم عوض لله مدير الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية
دوت الخليج
وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر رقم ٧٥٠٩ جنح الحسينية ضد م. أ. إ. ع صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بناحية بندر الحسينية لعدم الإعلان عن الأسعار ورقم 7510 جنح الحسينية ضد م. س.ا بناحية بندر الحسينية لعدم الإعلان عن الأسعار ورقم ٧٥١١ جنح الحسينية ضد م. ع. إ صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بناحية بندر الحسينية لعدم الإعلان عن الأسعار.
لعدم الإعلان عن الأسعار
وأيضا المحاضر رقم ٧٥١٢ جنح الحسينية ضد ر. م.س صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بناحية بندر الحسينية لعدم الإعلان عن الأسعارورقم ٧٥١٣ جنح الحسينية ضد ج.م. ع صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بناحية بندر الحسينية لعدم الإعلان عن الأسعارورقم ٧٥١٤ جنح الحسينية ضد م.س.ر. س صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بناحية بندر الحسينية لعدم الإعلان عن الأسعار.
كما تم تحرير المحضر رقم ٧٥١٥ جنح الحسينية ضد ف. ر. ع صاحب محل لبيع العطارة بناحية بندر الحسينية لعدم حمل الشهادة الصحية أثناء التفتيش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
التحفظ على ١٢ جركن زيت سيارات
وعلى جانب آخر شنت إدارة تموين العاشر من رمضان محافظة الشرقية برئاسة أحمد إبراهيم ومفتشي الإدارة حملة فى وقت سابق وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضد أحد أصحاب محلات زيوت السيارات لوجود زيت مجهول المصدر وتم التحفظ على ١٢ جركن زيت سيارات زنة الواحد ٢٠ لتر زيت سيارات مجهول المصدر وضد أصحاب السلاسل التجارية الكبرى لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٠ كيلو لحم قطع مجمدة و٨ كيلو كبده محضرين للبيع أزيد من السعر الرسمي للسجائر وثلاث محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.
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