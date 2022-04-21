/693380/بسبب-إيجار-الغرفة-عامل-يقتل-قهوجي-بمنشأة-ناصر

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة باستخدام الأسلحة البيضاء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

دوت الخليج

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفيها طرف أول "قهوجي" توفى إثر إصابته بجرح طعني، وعثر بجواره على سلاح أبيض "خنجر"، وطرف ثان عامل، مصاب بجروح بالرأس والوجه.

وعثر بجواره على سلاح أبيض

بالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفيها (طرف أول "قهوجى "توفى إثر إصابته بجرح طعنى") وعثر بجواره على سلاح أبيض "خنجر" - طرف ثان (عامل "مصاب بجروح بالرأس والوجه") .

مشادة كلامية بين الطرفان بسبب رفض المتوفى دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب رفض المتوفى دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بإستخدام أسلحة بيضاء "عُثر على إحداهما بجوار المتوفى" محدثان ما بهم من إصابات والتى أودت بحياة الاول بينما لاذ الثانى بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.