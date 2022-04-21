/693377/الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-اللجنة-الوزارية-العربية-تبنت-بيان-شامل-عن-القضية-الفلسطينية

قال أمين عام جامعة الدول العربية ابو الغيط، فى كلمة اليوم الخميس، أن اللجنة الوزارية العربية اجتمعت وتبنت بيان جيد وشالمل، موضحا أن هذا البيان هو بيان يعالج الموقف العربى فى كافة عناصره فيما يتعلق بالشأن العام للقضية الفلسطينية.

دوت الخليج

الأمين العام لجامعة الدول العربية: اللجنة الوزارية العربية تبنت بيان شامل عن القضية الفلسطينية

واضاف أن الأمانة العامة سوف تقوم بتوزيع هذا البيان واعطاء هذا اجتماع اليوم أكبر قدر ممكن من الزخم الدولى أمام الأمم المتحدة وفى الأطار الدولى بصفة عامة، موجها الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على مبادرتهم فى طلب عقد اللجنة الوزارية العربية وبهذه السرعة.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية نحن سوف نحيط العضوية الكاملة للجامعة العربية، وذلك لأن اللجنة الوزاية مشكلة من مجموعة صغيرة من الدول العربية، ولكن هناك باقية العضوية الكاملة للأمانة العامة، مؤكدا على أنه سوف يتم توزيع ليس فقط البيان، ولكن ايضا كل ما تم مناقشته فى هذا الاجتماع بأكمله.

وصول وزير الخارجية المصرى لعمان للمشاركة فى أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية

جدير بالذكر أن المملكة الاردنية الهاشمية تستضيف اليوم الخميس اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية، وكان وزير الخارجية المصرى سامح شكرى قد وصل صباح اليوم الى عمان من أجل المشاركة فى الاجتماع الطارئ لأعمال اللجنة الوزارية العربية لمواجهة سياسات اسرائيل فى القدس، مشددا على ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية